Челябинск, , 10:39 — REGNUM 42-летний житель Еманжелинска Челябинской области отправится в колонию общего режима за нападение на судью. Приговор подтвердил областной суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Гражданин был осуждён судом Копейска к 7 годам и 6 месяцам колонии. По данным следователей, он напал на мировую судью, которая рассматривала его уголовное дело об угрозе убийством. Гражданин напал на женщину вечером 19 декабря 2017 года. Затем ударил женщину ножом и молотком в голову, а потом — ножом в спину.

Здоровью женщины был причинён тяжкий вред. Осуждённый и его адвокат настаивали на непричастности гражданина к данному преступлению и просили его оправдать, но облсуд поддержал позицию прокурора и признал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, несостоятельными. Приговор уже вступил в силу.