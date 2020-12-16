Москва, , 10:38 — REGNUM Вакцинация от коронавирусной инфекции поможет снизить смертность, если привить людей из группы риска. Об этом сообщил 16 декабря врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» Youtube-канала «Соловьёв LIVE».

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По его словам, вирус остановит коллективный иммунитет, полученный естественным путём. Вакцинация будет этому способствовать, но вклад окажется небольшим.

«Это будет как лесной пожар, допустим, идёт, а мы навстречу поджигаем пучок травы. Хорошо, если это правильно люди поймут и будут прививаться группы риска, потому что это 100% поможет снизить смертность», — отметил Мясников.

Врач рассказал главную пользу вакцинации от COVID-19 — она прерывает тяжёлое течение болезни и предотвращает смерти.

«А, собственно, что нам ещё надо?» — спросил он.

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