Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Игра Age of Empires II: Definitive Edition получит масштабное дополнение Lords of the West. Об этом 15 декабря сообщил портал Windows Central.

В Lords of the West геймеров ожидают две новые фракции со своими уникальными юнитами, а также три дополнительные сюжетные кампании. Релиз DLC (загружаемый контент) ожидается 26 января 2021 года.

Напомним, Age of Empires II: Definitive Edition — это улучшенная версия стратегической игры Age of Empires II: The Age of Kings. Её релиз состоялся в ноябре 2019 года.

