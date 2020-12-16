Москва, , 10:32 — REGNUM Ограничительные меры не способны эффективно остановить распространение коронавируса. Об этом сообщил 16 декабря врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Александр Мясников Dmitry Rozhkov

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"Мы же видим, что ковид идёт, на наши маски, карантины, локдауны он, извините, плюёт. Пришло время снизиться на три-четыре месяца — он снизился. Потом опять поднимется. И хоть на какое место что надень, к сожалению, ничего не изменит», — отметил он.

Мясников считает, что человечество получит коллективный иммунитет естественным путём.