Красноярск, , 10:31 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс по согласованию с Роспотребнадзором внёс изменения в указ по предотвращению распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в краевом правительстве.

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С 17 декабря 2020 года до 10 января 2021 года кафе и рестораны смогут принимать посетителей с 07:00 до 21:00 по местному времени. До этого организации общепита могли работать до 23:00.

А 31 декабря и 1 января общепит и вовсе будет закрыт для посетителей. При этом кафе и рестораны смогут работать в режиме доставки либо обслуживания навынос. Работу в открытом режиме продолжит общепит, расположенный на территории аэропортов, железнодорожных станций, вокзалов и автовокзалов. Также ограничения не коснутся столовых, буфетов и кафе, осуществляющих организацию питания работников предприятий.

С 11 января организации общепита вернутся к прежнему графику работы — с 07:00 до 23:00.

Детям до 14 лет запрещено заходить в рестораны быстрого питания и самообслуживания без родителей.

С 1 по 10 января будут закрыты развлекательные и досуговые заведения, игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах и организациях общепита.

Новые правила коснутся и проведения концертов. В зрительных залах запрещены танцевальные зоны и другие площадки без специальной рассадки. Норма заполняемости зала не изменилась — 50% от вместимости.

Аптечным сетям и торговым объектам рекомендовано увеличить количество сотрудников и рассмотреть возможность круглосуточного режима работы с 17 декабря до 15 января.

Запрещены массовые мероприятия, посвящённые празднованию Нового года, в общественных местах, в том числе на придомовых территориях.

В детсадах новогодние утренники должны проводиться индивидуально для каждой группы. При этом запрещено приглашать артистов и аниматоров.

В период новогодних праздников в Красноярском крае усилят контроль за ношением масок.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в Красноярском крае выявлен 41 251 носитель коронавируса. Выздоровели 34 143 человека, скончались 1409 пациентов с коронавирусом.

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