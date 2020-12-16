Казань, , 10:38 — REGNUM В Татарию поступит из федерального бюджета более 81 млн рублей на выделение бесплатных лекарств пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Согласно новому распоряжению для регионов на эти цели выделяется из резервного фонда свыше 2,7 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Всего в стране бесплатными препаратами запланировали обеспечить около 350 тыс. человек с коронавирусной инфекцией. Главам регионов поручено контролировать обеспечение пациентов с коронавирусом бесплатными лекарствами. Их выдача продлена для людей, которые заболели коронавирусом и лечатся на дому, говорится в сообщении правительства страны.

Ответственным за исполнение данного распоряжения назначен Минздрав РФ.

В ноябре среди субъектов федерации на аналогичные меры распределили более 5 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии лекарствами на бесплатной основе снабжают не только заболевших с подтвержденным ПЦР-тестом, но с симптомами ОРВИ или вирусной пневмонией.

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