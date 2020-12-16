Канберра, , 10:32 — REGNUM Судебный иск против компании Facebook и двух ее дочерних фирм — Facebook Israel и Onavo — подала Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC). Об этом 16 декабря говорится в сообщении АССС.

Уточняется, что компаниям предъявлены обвинения том, что они ввели в заблуждение пользователей посредством частной виртуальной сети (VPN) Onavo Protect.

«Компания Facebook посредством Onavo Protect собирала и использовала очень подробные и ценные личные данные об активности тысяч австралийских потребителей для своих коммерческих целей, что, по нашему мнению, полностью противоречит обещаниям Facebook по предоставлению защиты, секретности и конфиденциальности, которые были центральными положениями в продвижении этого приложения», — приводятся в сообщении слова председателя АССС Рода Симса.

При этом, по данным регулятора, Onavo Protect посекундно записывала, когда пользователи использовали другие приложения.

«Потребители часто прибегают к сервисам VPN, потому что они заботятся о своей конфиденциальности в интернете, и это то, что предлагает этот продукт Facebook. Фактически же приложение Onavo Protect отправляло Facebook значительные объемы данных о личной активности пользователей», — отмечается в сообщении.

Отметим, компании, которые занимаются мобильной аналитикой, Onavo и Onavo Mobile были приобретены Facebook в 2013 году, а затем Onavo Mobile преобразовали в Facebook Israel. Мобильное приложение Onavo Protect было удалено из магазинов App Store и Google Play в 2018 и 2019 годах соответственно за то, что фиксировало личные данные потребителей об использовании других приложений.