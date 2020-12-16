Белгород, , 10:25 — REGNUM Двух жителей Кемеровской области задержали при попытке сбыта крупной партии наркотиков в Белгороде. 18-летний юноша и 17-летняя девушка приобрели наркотическое средство через интернет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Молодые люди собирались разложить наркотики по тайникам. 7 декабря 2020 года они через интернет приобрели партию запрещённого вещества. На следующий день были задержаны оперативниками при попытке устроить закладку в Платоновском переулке.

Юноша задержан, его подруга помещена центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Возбуждено уголовное дело, следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых.