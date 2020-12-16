Самара, , 10:25 — REGNUM Систему экомониторинга создают в Самарской области. Об этом 16 декабря сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, 15 декабря в правительстве региона состоялось заседание общественного совета по экологической безопасности, а перед заседанием Азаров провёл встречу с экоактивистами из Тольятти, обеспокоенными состояние воздуха в городе.

Глава региона отметил, что в настоящее время в Самарской области идёт работа по созданию системы экомониторинга, которая раньше отсутствовала в регионе. При этом вопрос качества воздуха он держит на постоянном контроле.

Согласно данным областного Росприроднадзора, нарушители получили соответствующие предписания. А в прокуратуру направлено обращение по согласованию проведения проверок данных организаций. С 1 февраля 2021 года сотрудники Росприроднадзора начнут контроль исполнения выданных предписаний.

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