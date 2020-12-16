Панама, , 10:21 — REGNUM Власти Панамы привлекут для борьбы с COVID-19 медицинских специалистов из США, Мексики, Венесуэлы, Колумбии и Кубы. Об этом в ходе выступления по местному телевидению заявил министр здравоохранения Панамы Луис Франсиско Сукре.

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Помимо этого, он заявил, что с 25 по 28 декабря 2020 года и с 1 по 4 января 2021 года будет введен тотальный карантин, а с 18 декабря — комендантский час и «сухой закон».

Комендантский час и «сухой закон» будут действовать с 19:00 до 5:00 по местному времени.