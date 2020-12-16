Монреаль, Канада, , 10:11 — REGNUM В «королевской битве» Hyper Scape стартовало праздничное событие «Зимний фестиваль». Об этом сообщалось 15 декабря на YouTube-канале компании Ubisoft.

Ивент продлится до 29 декабря 2020 года. В рамках его проведения геймерам станут доступны тематические костюмы и эмоции для персонажей.

Напомним, Hyper Scape — это новый многопользовательский шутер от Ubisoft, посвящённый сражениям хакеров. Его релиз состоялся в августе 2020 года.

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