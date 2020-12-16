Элиста, , 10:10 — REGNUM В Республике Калмыкия зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди учащихся образовательных учреждений. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

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"Мы видим рост заболеваемости среди детей школьного возраста. Если в сентябре среди школьников регистрировали на уровне 105, в октябре 170 случаев за месяц, то за первые две недели декабря мы отмечаем уже 111 случаев среди детей школьного возраста. Поэтому будем усиливать противоэпидемические мероприятия в общеобразовательных учреждениях», — отметил он.

По словам Санджиева, росту числа случаев заражения способствуют и климатические условия, и скученность. При том, что рост заболеваемости прогнозируемый, успокаиваться не стоит.