Казань, , 10:26 — REGNUM В Татарии подтвердились два новых летальных исхода пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, на 16 декабря, погибшими числятся уже 166 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Побороть заболевание не смогли 72-летняя женщина и 57-летний мужчина. Причины их гибели установлены по результатам патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии вакцинацию от коронавируса будут проводить в 56 медицинских учреждениях, в республику уже привезли 1 900 доз вакцины «Спутник V». Поступившую партию вакцины в республике намерены израсходовать до конца текущего года.

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