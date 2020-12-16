Элиста, , 10:06 — REGNUM В Республике Калмыкия за последнее время увеличилось число «тяжёлых» пациентов с COVID-19. В настоящее время в регионе насчитывается 8,6% бессимптомных носителей коронавируса, 45,6% переносят болезнь в лёгкой форме, 43% находятся в состоянии средней тяжести, 2,7% — в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

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«Мы видим относительный рост «тяжёлых» больных. Если в предыдущий период мы держались на уровне 2 — 2,1% тяжёлых случаев, то сегодня — 2,7%. Мы видим рост заболеваемости пневмонией среди наших жителей. Это говорит о том, что процесс утяжеляется. Это или поздняя диагностика, или позднее обращение [к медикам]», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии, по данным на утро 15 декабря, в ковидных госпиталях лечение поучают 749 пациентов, состояние 19 из них врачи оценивают как тяжёлое.