Москва, , 10:05 — REGNUM Появление вакцины от коронавирусной инфекции за столь короткое время является чудом, заявил 16 декабря врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» Youtube-канала «Соловьёв LIVE».

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«Вы понимаете, случилось чудо. Вы же понимаете, что за девять месяцев ни одну вакцину создать невозможно. Это консолидированное усилие учёных всех стран, которое привело к такому прорыву в науке, потому что любая вакцина от нескольких лет, но не нескольких месяцев», — сказал он.

Мясников пояснил, что, несмотря на уже имевшиеся платформы, было «очень много подводных камней».