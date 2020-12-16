Тольятти, Самарская область, , 10:05 — REGNUM Двух бывших сотрудников отдела МЧС осудили за получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями в Тольятти. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

В суде было установлено, что с 2017 года по 2019 год обвиняемые получали от представителей предприятий взятки в виде денег и оказания услуг на общую сумму 210 тысяч рублей. За это они должны были бездействовать при выявлении в организациях нарушений требований пожарной безопасности.

По данному факту в отношении двух бывших заместителей начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района одного из управлений ГУ МЧС РФ по Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Сообщатся, что в зависимости от роли каждого, суд признал их виновными в этих преступлениях и приговорил одного подсудимого к семи годам шести месяцам лишения свободы и штрафу в один миллион 50 тысяч рублей, а второго — к шести годам лишения свободы со штрафом в размере 630 тысяч рублей в колонии строгого режима каждому. Помимо этого, судом на пять лет они лишены права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителей власти в органах исполнительной власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Самарской области инициировал комплексную проверку минстроя