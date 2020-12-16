Москва, 16 декабря 2020, 09:57 — REGNUM В России люди с инвалидностью, а также престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном уходе, смогут получать помощь социального работника без лишних трудностей, как это было до настоящего времени. Соответствующее постановление правительства РФ, расширяющее перечень социальных услуг для этих категорий граждан, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В документе, опубликованном на сайте российского правительства, поясняется, что речь идёт о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях.
Таким образом, фактически появляется новая социальная услуга — сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения.