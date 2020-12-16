Москва, , 09:57 — REGNUM В России люди с инвалидностью, а также престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном уходе, смогут получать помощь социального работника без лишних трудностей, как это было до настоящего времени. Соответствующее постановление правительства РФ, расширяющее перечень социальных услуг для этих категорий граждан, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе, опубликованном на сайте российского правительства, поясняется, что речь идёт о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях.

«Сейчас соцработникам нужно оформлять служебные командировки, чтобы ухаживать за пожилыми и инвалидами в больнице. Но это требует времени, поэтому такая практика почти не используется, — прокомментировали в правительстве. — Новое постановление правительства позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице».

Таким образом, фактически появляется новая социальная услуга — сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения.