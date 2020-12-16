Челябинск, , 09:56 — REGNUM Руководитель отдела лекарственного обеспечения минздрава Челябинской области подозревается в получении взятки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, 15 декабря ей передали более 500 тыс. рублей за общее покровительство, содействие в коммерческой деятельности и за предоставление персональных данных. В этот момент её задержали сотрудники полиции.

Сейчас идут соответствующие следственные действия. Решается вопрос об избрании даме меры пресечения и предъявлении обвинения.

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