Калуга, , 10:21 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление регионального правительства, которым смягчил ограничения на работу кафе, ресторанов и развлекательных заведений в новогоднюю ночь, сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Жителям Калужской области разрешили встретить Новый год в кафе и ресторанах Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

Согласно документу, предприятия общественного питания и развлекательные центры Калужской области в новогоднюю ночь смогут работать не до полуночи, а до 02:00 1 января 2021 года, а затем должны будут вернуться к прежнему режиму работы. Ранее было решено, что бары, рестораны и другие предприятия общепита и зрелищно-развлекательные организации области не должны работать с полуночи до 06:00. Ограничения для предприятий общепита и нестационарных торговых точек были установлены постановлением областного правительства 25 ноября и начали действовать с 1 декабря 2020 года. Этим же постановлением режим повышенной готовности в Калужской области был продлен до конца января 2021 года.

По мнению калужского губернатора Владислава Шапши, большинство предприятий общепита и гостиницы показали корректное исполнение всех требований, связанных с коронавирусными ограничениями.

«Мы убедились, что они заботятся о здоровье посетителей и постояльцев, а еще о своей репутации (никому не хочется прослыть нарушителем). Кроме того, не надо забывать, что Калуга — Новогодняя столица. И для гостей нужно создать комфортные условия. Поэтому приняли решение ослабить в новогоднюю ночь ограничения. До двух часов ночи 1 января мы продлеваем работу предприятий общепита. Это не создаст опасности и позволит всем желающим отпраздновать Новый год в кафе и ресторанах», — написал Владислав Шапша в соцсетях.

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