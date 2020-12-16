Вашингтон, , 09:55 — REGNUM В игре Destiny 2 стартовало особое праздничное событие под названием «Рассвет». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря сообщили в пресс-службе компании «СофтКлаб».

Destiny 2

В рамках «Рассвета» персонажам игроков нужно будет собирать ингредиенты, готовить праздничные угощения и выполнять специальные задания. За все вышеперечисленные действия они смогут получить уникальные награды — в частности, новый экзотический звездолёт.

Напомним, Destiny 2 — это многопользовательский «ролевой шутер» от студии Bungie. Недавно игра получила масштабное дополнение под названием «За гранью света».

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