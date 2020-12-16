Челябинск, , 09:51 — REGNUM В Челябинской области за 15 декабря подтверждена смерть ещё 15 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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От COVID-19 скончались женщины 81 года, а также 83 и 93 лет. Кроме того, из жизни ушли мужчины 46 лет, 78 лет (двое), 83 лет (двое) и 85 лет.

От других причин умерли шесть пациентов. У 90-летнего мужчины были ишемическая кардиомиопатия и атеросклероз коронарных артерий, у 81-летнего — постинфарктный кардиосклероз и гипертоническая болезнь, у 40-летнего — декомпенсированное лёгочное сердце и шок, у 84-летнего — сахарный диабет и нефропатия, у 60-летнего — хроническая обструктивная болезнь лёгких и сердечно-лёгочная недостаточность, а у 56-летнего — алкогольный гепатит и шок.