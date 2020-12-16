Лондон, , 09:50 — REGNUM Разработчики симулятора раллийных гонок Dirt 5 выпустили обновление 2.0, которое добавило в игру ряд новых функций и бесплатный контент. Об этом 16 декабря сообщил портал DSOGaming.

Стоит отметить, что это первое крупное обновление Dirt 5 с момента релиза. В игру была добавлена поддержка колёс сторонних производителей, разработчики исправили различные ошибки, улучшили систему подбора игроков в онлайн-режиме, кроме того, в симулятор был включен «новогодний» пакет Snow Limits. Студия Codemasters выложили в сеть трейлер с рассказом о дополнении.

Релиз Dirt 5 состоялся 6 ноября 2020 года. Это уже восьмая игра серии Dirt и четырнадцатая в серии Colin McRae Rally. Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Electronic Arts планирует купить Codemasters за $1,2 млрд.

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