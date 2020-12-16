Ирвайн, США, , 09:50 — REGNUM В многопользовательском шутере Overwatch стартовало традиционное праздничное событие «Зимняя сказка». Об этом сообщалось 15 декабря на официальном YouTube-канале проекта.

Событие продлится до 5 января 2021 года, а в рамках его проведения геймерам будут доступны новые праздничные облики на Торбьорна, Райнхардта, Мэй, Мойру и Дзенъятту. Помимо этого, в игру временно добавили новые соревновательные режимы: «Ледяная ликвидация», «Операция «Метелица», «Снежная схватка» и «Охота на йети».

Напомним, Overwatch — это популярный командный шутер от студии Blizzard Entertainment. Сейчас разработчики работают над полноценным сиквелом проекта.

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