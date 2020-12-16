Волгоград, , 10:24 — REGNUM Двух жителей Краснодарского края подозревают в серии краж продуктов из сетевых магазинов в Камышине Волгоградской области. Задержали преступников в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе волгоградского УМВД.

Заявления о кражах дорогостоящих продуктов питания и бытовой химии начали поступать в полицию с конца сентября 2020 года. По записям камер видеонаблюдения удалось установить приметы подозреваемых. Злоумышленников задержали в Воронежской области — двое жителей Краснодарского края, ранее судимые за кражи, сознались в содеянном, пояснив, что похищенные товары вывозили на Кубань и перепродавали.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по семи эпизодам, они заключены под стражу. Полицейские не исключают, что злоумышленники могли орудовать на территории других районов Волгоградской области и соседних регионов.