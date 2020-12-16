Кемерово, , 09:46 — REGNUM В Кемерове продолжаются рейды контрольных групп по соблюдению масочного режима. В них участвуют представители МВД, администрации города и правительства региона. Об этом сообщили в мэрии города, подчеркнув, что «масочный режим — это не рекомендации, а обязанность».

Одноразовые защитные маски Павел Редин (c) ИА Красная Весна

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Уточняется, что проверки проводятся выборочно. На этой неделе специалисты работали в Рудничном, Заводском, Центральном и Ленинском районах города.

По итогу составлено три протокола об административных правонарушениях: на юридических лиц, не обеспечивших соблюдение масочного режима в торговых предприятиях, а также на посетителей магазинов и пассажиров.