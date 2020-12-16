Пермь, , 09:45 — REGNUM Маршрут поезда «Таврия» Симферополь — Екатеринбург продлен до Перми. Первый состав отправился из Перми в Крым 15 декабря, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Поезд «Таврия» Пресс-служба правительства Республики Крым

Поезд состоит из трех плацкартных и пяти купейных вагонов общей вместимостью 314 мест. Время в пути от Перми до Симферополя составит 75 часов. Длина маршрута — 3824 км.

Договоренность о том, что из Перми в Крым начнет курсировать скорый поезд, достигнута в ноябре на форуме «Транспортная неделя» в Москве в рамках рабочей встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и представителей «Гранд Сервис Экспресс».

Глава региона отметил, что появление новых междугородних железнодорожных сообщений является важным аспектом для развития Прикамья. Это позволит не только создать комфортные условия для поездок пермяков в другие города страны, но и привлечь в Пермский край большее число туристов из разных субъектов РФ.

Добавим, поезда «Таврия» уже связывают Симферополь с Омском, Смоленском, Астраханью, Кисловодском и Москвой, Севастополь — с Москвой и Санкт-Петербургом. Маршруты всех поездов проходят по новой железнодорожной ветке, заходящей в Крым через Керченский пролив по Крымскому мосту.