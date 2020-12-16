Ханты-Мансийск, , 09:43 — REGNUM Жители Югры в 72% заражаются коронавирусом при посещения торговых центров. Об этом на заседании регионального оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Также она отметила, что большинство покупателей посещает крупные магазины в масках и перчатках. Предновогодний ажиотаж в торговых центрах может негативно сказаться на эпидситуации по коронавирусной инфекции, отметила она

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суточный прирост заражений коронавирусом на утро 16 декабря в югре составил 227 новых случаев. Месяцем ранее, 17 ноября, суточный прирост составлял в регионе 109 случаев.