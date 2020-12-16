Москва, , 09:38 — REGNUM Советский и российский актёр Сергей Маковецкий заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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«Первые симптомы ковида у 62-летнего советского и российского актёра проявились 10 декабря. Маковецкий сдал тест — он оказался положительным», — говорится в сообщении.

Помимо положительного теста, врачи обнаружили у артиста острую инфекцию верхних дыхательных путей.

На сегодняшний день Маковецкий находится на домашнем лечении, за его состоянием наблюдают медики.

Сергей Маковецкий знаком зрителям по ролям в таких фильмах, как «Брат-2», «Душка», «12», «Поп», «Жмурки» и других.