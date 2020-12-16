Новосибирск, , 09:37 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 16 декабря, за минувшие сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 168 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 53 года, 64 года, 68 лет, 74 года и женщины в возрасте 56 лет, 65 лет и 80 лет. Всего в регионе умерли 853 человека, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 150 человек, на ИВЛ — 35 пациентов».

Всего в регионе выявлено 25 467 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1519 детей; 1159 человек выписаны с выздоровлением (+215 за сутки).