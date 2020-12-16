Тула, , 09:37 — REGNUM Губернаторские «ёлки» начались в Туле с 15 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Несмотря на пандемию, ежегодные праздники для детей-сирот и детей из малоимущих семей решили не отменять, однако изменился формат «ёлок». В этом году для детей проводятся только представления (без хороводов вокруг ёлки), с соблюдением требований Роспотребнадзора при заполняемости зала 30% и с соблюдением дистанции при рассадке зрителей.

15 декабря в Тульском государственном цирке состоялось представление «Чудеса новогодней елки», его увидели 547 детей в возрасте от семи до 14 лет из малоимущих семей, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях. Все юные зрители получили сладкие подарки.

«Новый год — самый волшебный праздник. Именно в новогоднюю ночь и дети, и взрослые мечтают и загадывают свои самые заветные желания. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем всего самого хорошего: будьте счастливы, не болейте и, самое главное, верьте в чудо, и оно обязательно свершится», — сказала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко.

В 2020 году в праздниках Новогодней елки примут участие более 4500 детей из 26 муниципальных районов и городских округов Тульской области. Праздничные мероприятия для пройдут с 15 по 25 декабря.