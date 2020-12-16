Пермь, , 09:34 — REGNUM В Кунгурском районе Пермского края перед судом предстанет опекун, обвиняемая в истязании девочки 2007 года рождения, сообщает СК СКР по региону.

Жительнице поселка Шадейка инкриминируют истязание несовершеннолетней сироты, а также ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. По данным следствия, в 2018 и 2019 годах опекун избивала девочку. Факт был выявлен органами опеки. В результате ребёнка изъяли у 56-летнего опекуна.

Во время расследования уголовного дела в адрес администрации Кунгурского района следователь внес представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. По итогам его рассмотрения двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.