Ростов-на-Дону, , 09:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ближайшие три дня ожидается гололёд. Об этом горожан предупредили в управлении по делам ГО и ЧС.

Синоптики обещают гололёд и туман в ночные и утренние часы в период с 16 по 18 декабря. Автовладельцев просят ограничить выезд на личном транспорте и строго соблюдать правила дорожного движения. Пешеходов также призвали быть внимательными и подготовить обувь перед выходом на улицу.

ИА REGNUM сообщало, что в северных районах Ростовской области ожидается сильный снег. В связи с надвигающейся непогодой объявлено экстренное предупреждение.

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