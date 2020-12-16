Москва, , 09:33 — REGNUM В 2020 году число желающих поступить на предпрофессиональное направление ИТ побило все рекорды. Об этом сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

«Мы наблюдаем рост заинтересованности в предпрофессиональном образовании, особенно в сфере информационных технологий. Первые 35 предпрофессиональных ИТ-классов открылись в столице 1 сентября прошлого учебного года. Тогда в них начали учиться более 1000 ребят. А в 2020 году количество желающих поступить на новое направление предпрофессионального образования города побило все рекорды — более 6,5 тысяч девятиклассников приняли участие в дистанционном тестировании», — цитирует пресс-служба заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По её словам, почти две тысячи школьников было зачислено в 10-е классы проекта, а всего в проекте «ИТ-класс в московской школе» на данный момент принимают участие почти три тысячи учащихся.