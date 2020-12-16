Варшава, , 09:31 — REGNUM Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в интервью для TVP Info заявил, что школьные учителя будут среди тех категорий польского общества, кого вакцинируют от COVID-19 первыми.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Сегодня на заседании Совета Министров мы приняли постановление, согласно которому учителя внесены в группу граждан, представители которой будут привиты раньше других — сразу после получения первых вакцин», — заявил Чарнек.

Глава Министерства образования также призвал всех пройти вакцинацию, когда вакцина будет доступна, поскольку это положит конец пандемии. Он подчеркнул, что прививки не будут обязательными.

Ранее сообщалось, что в национальной стратегии предусмотрена вакцинация, в первую очередь, медицинских работников и пожилых людей. Предполагается, что они будут вакцинированы на рубеже января и февраля. Остальные категории населения будут прививаться уже после — в порядке записи и очереди.