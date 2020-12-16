Москва, 16 декабря 2020, 09:29 — REGNUM В России начнут выявлять и пресекать нарушения законодательства при установлении цен на социально значимые виды продуктов питания. Этим займутся Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.
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ФАС во взаимодействии с надзорным органом намерена проводить внеплановые проверки, которые могут закончиться возбуждением дел о нарушении законодательства. Отмечается, что ведомство уже подготовило план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен.
В антимонопольном ведомстве добавили, что все необходимые нормативно-правовые документы, направленные на снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов питания, уже согласованы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость своевременно реагировать на рост цен на продовольствие в РФ, вызванный стремлением подогнать внутренние цены к уровню мировых. Глава государства подчеркнул, что рост цен на продовольствие в стране не вызван влиянием эпидемиологической обстановки.
В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с ценами на продовольствие. По его словам, ответственные за мониторинг и своевременное принятие мер недооценили риски и пустили ситуацию на самотёк.
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15 декабря председатель правительства РФ подписал несколько постановлений, которые закрепляют решения по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания. Одно из постановлений касается спецсоглашений, которые Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключат с производителями продовольствия и торговыми сетями. Документы позволяют ограничить рост цен до апреля 2021 года.
Также правительство РФ устанавливает квоту в размере 17,5 млн тонн на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Она будет действовать на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года.