Москва, , 09:29 — REGNUM В России начнут выявлять и пресекать нарушения законодательства при установлении цен на социально значимые виды продуктов питания. Этим займутся Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Следите за развитием событий в трансляции: «"Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты — все новости»

ФАС во взаимодействии с надзорным органом намерена проводить внеплановые проверки, которые могут закончиться возбуждением дел о нарушении законодательства. Отмечается, что ведомство уже подготовило план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен.

«Предпринимаемые меры (по сдерживанию роста цен на базовые продукты питания. — Прим. ИА REGNUM) будут носить постоянный и продолжительный характер», — подчеркнули в ФАС.

В антимонопольном ведомстве добавили, что все необходимые нормативно-правовые документы, направленные на снижение цен на отдельные социально значимые виды продуктов питания, уже согласованы.

«Территориальные органы ФАС России по всей стране и центральный аппарат собирают и обрабатывают информацию и обращения граждан по динамике цен на такие продукты питания», — заявили в ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость своевременно реагировать на рост цен на продовольствие в РФ, вызванный стремлением подогнать внутренние цены к уровню мировых. Глава государства подчеркнул, что рост цен на продовольствие в стране не вызван влиянием эпидемиологической обстановки.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с ценами на продовольствие. По его словам, ответственные за мониторинг и своевременное принятие мер недооценили риски и пустили ситуацию на самотёк.

Читайте также: Путин потребовал своевременной реакции на рост цен на продукты в России

15 декабря председатель правительства РФ подписал несколько постановлений, которые закрепляют решения по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания. Одно из постановлений касается спецсоглашений, которые Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключат с производителями продовольствия и торговыми сетями. Документы позволяют ограничить рост цен до апреля 2021 года.

Также правительство РФ устанавливает квоту в размере 17,5 млн тонн на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Она будет действовать на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года.