Москва, , 09:31 — REGNUM Обвиняемый в растрате экс-губернатор Хабаровского края и бывший вице-президент ПАО «Роснефть» Виктор Ишаев госпитализирован. Информация об этом была озвучена во время рассмотрения дела в Замоскворецком районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Ишаев Government.ru

Адвокат подсудимого сообщила суду, что Ишаев перенес сердечный приступ. В доказательство своих слов она предоставила соответствующую справку.

Документ подтверждал, что обвиняемый госпитализирован в медицинское учреждение. В связи с этим суд счел невозможным продолжать рассмотрение дела в отсутствии свидетеля. При этом представитель гособвинения выразил сомнение в достоверности предоставленных документов. По этой причине рассмотрение дела было перенесено на 17 декабря. До указанной даты предстоит выяснить, госпитализирован ли Ишаев на самом деле.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно материалам дела, в период с 2014 по 2019 год Ишаев, занимая пост вице-президента «Роснефти», обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией об аренде помещения площадью в 280 квадратных метров, которое использовалось под представительство компании в Хабаровском крае, директором которого был второй фигурант дела Геннадий Кондратов, который во время заседания суда 8 декабря признал свою вину в растрате. При этом Ишаев признавать себя виновным отказался.

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