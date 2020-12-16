Орск, Оренбургская область, , 09:24 — REGNUM В Орске Оренбургской области суд первой инстанции вынес приговор по резонансному делу о пожаре, из-за которого один человек погиб и семь домов сгорели. Местного жителя обвинили в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, а также причинение смерти по неосторожности.

Напомним, из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ 3 мая 2019 года загорелся сухой камыш. Огонь распространился на дома и хозпостройки на улице Борисоглебской. По делу проходят девять потерпевших. Ущерб оценивается почти в 7,3 млн рублей. От взрыва газовых баллонов в одном из домов погиб мужчина.

Подсудимый вину в уничтожении и повреждении чужого имущества признал частично, в причинении смерти по неосторожности не признал.

Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Орска, учитывая смягчающие обстоятельства, судебная инстанция признала орчанина виновным в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на десять месяцев. По факту причинения смерти по неосторожности он признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием в деянии состава преступления. В связи с частичным оправданием по предъявленному обвинению разъяснено право на реабилитацию.

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