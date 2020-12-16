Ташкент, 16 декабря 2020, 09:24 — REGNUM Новый смартфон «Узбекистан» начали производить в свободной индустриальной зоне Навои, сообщает агентство «УзА» со ссылкой на Навоийский областной совет движения предпринимателей и деловых людей.
Смартфон создан по поручению министерства информационных технологий и коммуникаций Узбекистана для внутреннего рынка. Объем памяти мобильного телефона составляет 64 Гб.
В гаджет загружены книги президента республики, произведения узбекской литературы и музыки, а также коллекция фотографий достопримечательностей и живописных мест Узбекистана.
Кроме того, в телефоне установлена программа «Правительство», которая содержит номера телефонов министерств и ведомств. На панели телефона изображен государственный герб Узбекистана.
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