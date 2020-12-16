Симферополь, , 09:21 — REGNUM В Республике Крым за сутки подтверждено 354 новых случая заражения коронавирусом, об этом написал на странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов 16 декабря. В регионе, таким образом, обновлён «рекорд» по суточному приросту — накануне, 15 декабря, сообщалось о 345 новых носителях коронавируса.

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«За 15 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 269 выявлены при обращении за медицинской помощью, 85 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

За последние сутки лаборатории региона провели исследования на коронавирус в отношении 4069 человек.

Всего в регионе за период пандемии, таким образом, подтверждено 19 988 случаев заражения, выздоровели 15 118 человек.

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