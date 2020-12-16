Новосибирск, , 09:20 — REGNUM В Новосибирской области медицинских работников, представителей социальной сферы и других отраслей начали прививать от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов подчеркнул, что вакцинация — самый эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями.

«Сегодня мы начинаем вакцинацию вакциной «ЭпиВакКорона». Особенность этой разработки центра «Вектор» в том, что она не требует особых условий хранения, является более доступной и простой в использовании, — уточнил он. — Поставки осуществляются с соблюдением всех требований, за счет средств федерального бюджета».

Регион получил 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» производства новосибирского центра «Вектор». Этого хватит для иммунизации 500 человек. Эту вакцину направили в районы, где нет условий для низкотемпературного хранения вакцины «Спутник V»: Болотнинский, Сузунский и Тогучинский.