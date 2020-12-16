Барнаул, 16 декабря 2020, 09:20 — REGNUM В соответствии с решением губернатора Алтайского края Виктора Томенко, с 15 декабря в Барнауле запрещены развлекательные и новогодние мероприятия. Из текста поправок к губернаторскому указу следует, что, в связи со сложной ситуацией по распространению COVID-19, организациям, ИП и гражданам запрещается проводить в общественных местах зрелищно-развлекательные, досуговые, новогодние и корпоративные мероприятия, а также оказывать услуги аналогичного характера.
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Запрет будет действовать до 15 января 2021 года.
Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. В регионе выявляют более 200 носителей SARS-CoV-2 ежедневно.
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Ранее сообщалось, что в новогодних городках столицы Алтайского края не будет снежных горок.
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