Уфа, , 09:20 — REGNUM Бизнес-центр «Фабрика будущего» планируют создать в Сибае. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, накануне глава республики Радий Хабиров посетил Сибай с рабочим визитом. Он побывал в здании заброшенной гостиницы «Сибай», которое находится рядом с Сибайским концертно-театральным объединением.

Отмечается, что здание планируют капитально отремонтировать и разместить в нём бизнес-центр «Фабрика будущего». Чиновники рассчитывают на то, что дом инновационного предпринимательства объединит деловое сообщество и креативную молодёжь всего Зауралья. Власти города уже начали готовить проектно-сметную документацию.

Сообщается, что Хабиров поддержал эту инициативу.

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