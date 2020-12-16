Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали минимальную долю жителей, которые получат годовую премию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно результатам исследования, проведённого командой сервиса, лишь 4% опрошенных в Свердловской области сообщили о получении премии по итогам года.

Это самый маленький показатель по всей России, отметили в Headhunter.

Ещё 4% участников опроса заявили, что получат премию частично. А 8% участников уточнили, что не получат премиальные в 2020 году, хотя обычно получают их по итогам года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным сервиса «Работа.ру», в России выросла доля работников, ожидающих получить новогоднюю премию (37% против 30% в 2019 году).

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