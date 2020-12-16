Москва, , 09:14 — REGNUM Врач и телеведущая Елена Малышева рекомендует сбивать температуру при COVID-19 парацетамолом. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале 15 декабря.

Градусник и лекарства

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"Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное — он разрешен беременным и кормящим матерям», — сказала она.

Она отметила, что парацетамол является жаропонижающим препаратом, безопасность которого для беременной кормящей женщины и ребёнка или плода «доказана с самым высоким критерием». При этом она предупредила об опасности аспирина для детей младше 12 лет, поскольку он вызывает судороги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малышева сообщила, что для минимизации риска заражения коронавирусом можно использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.

В свою очередь эпидемиолог Александр Горелов отметил, что слюнная железа является одним из органов, где вирус активно размножается. Поэтому, добавил он, применение спецсредств с цетилпиридиния хлоридом способно «убить» коронавирус на шесть часов.