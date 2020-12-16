Джакарта, , 09:10 — REGNUM Полиция Индонезии обеспечит безопасность во время проведения рождественских месс в 1600 церквях по всей Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

В полиции Индонезии также заявили, что 316 церквей будут находиться под особой охраной в связи с тем, что они расположены вблизи мечетей.

Известно, что в церквях также ограничат количество людей во время массовых торжеств. Богослужения также будут проходить в режиме онлайн-трансляции.

В контексте празднования Рождества и Нового года в столице Индонезии для обеспечения безопасности мобилизуют 8179 сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Сингапур готов стать центром распространения вакцины против коронавируса в Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), особенно для поставок вакцины из Европы.

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