Пермь, , 09:09 — REGNUM В Пермском крае с начала 2020 года региональная Инспекция государственного жилищного надзора помогла вернуть жителям более 9 млн рублей, переплаченных за коммунальные услуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ИГЖН.

В организации частными назвали неверные начисления при определении платы за отопление и горячее водоснабжение. Объем перерасчета платы за отопление составил 3,7 млн рублей, за горячую воду — 1,7 млн рублей.

Помимо неверных расчетов платы за коммунальные услуги в течение года вскрывались факты некачественного оказания услуг. В частности, за температурный режим в квартирах, который не соответствовал нормативам, делался перерасчет.

С начала года (на 15 декабря) рассмотрено 13 564 обращения жителей по различным темам, включая перерасчет и бездействие управляющих организаций.