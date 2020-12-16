Южно-Сахалинск, , 09:09 — REGNUM На Сахалине с сентября сохраняется рост заболеваемости COVID-19. Новые случаи заражения коронавирусом выявляются в 17 административных территориях. Наибольший прирост даёт островная столица. Из общего числа носителей коронавируса на Южно-Сахалинск приходится 45,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Большая часть пациентов, у которых лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом, болеют ОРВИ — 81,9%. При этом 85,9% носителей SARS-CoV-2 переносят заболевание в лёгкой форме.

За неделю с 7 по 13 декабря в 27 школах области заболели COVID-19 64 человека, из которых 33 ребёнка. В 11 детских садах заразились коронавирусом 12 сотрудников и три ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки выявили 141 случай заражения коронавирусом (днём ранее — 142). За весь период пандемии в области инфицирование лабораторно подтвердилось у 13 547 жителей.