Кемерово, , 09:06 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 16 декабря, за прошедшие сутки выявлено 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 161 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 29, Кемерово — 23, Междуреченск — 19, Осинники — 12, Ленинск-Кузнецкий — десять, Киселевск — десять, Прокопьевск — девять, Мыски — семь, Белово — шесть, Калтан — шесть, Березовский — четыре, Юрга — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Таштагольский МР — четыре, Кемеровский МО — три, Топкинский МО — три, Яшкинский МО — два, Тайга — один, Гурьевский МО — один, Ижморский МО — один, Прокопьевский МО — один, Юргинский МО — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 174 пациента выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 23 685 случаев заражения коронавирусом, 20 218 человек выздоровели, 435 пациентов скончались.