Иркутск, , 09:02 — REGNUM В Иркутской области завершается третий этап исследования коллективного иммунитета к COVID-19. Как пояснил директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сергей Балахонов, первый холодный этап проходил в июне 2020 года, он показал, что более 5% волонтеров имеют антитела к коронавирусу.

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По итогам второго этапа, состоявшегося в сентябре, стало известно, что иммунитет выработался уже у почти 13% обследованных. Результаты третьего этапа станут известны в конце декабря.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Приангарье продолжает оставаться напряженной. По данным на 16 декабря, число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1113 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки.

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