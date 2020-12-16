Москва, , 09:01 — REGNUM В России за январь—октябрь 2020 года общее количество умерших, по данным Росстата, достигло 1,661 млн человек. Это показатель на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Кроме того, уровень смертности за десять месяцев 2020 года превысил максимальные показатели последних десяти лет. Это следует из проведённых РБК расчетов, произведённых на основе данных Росстата.

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Так, если в 2019 году уровень смертности на 10 тысяч населения равнялся 102,9 человека, то в текущем году он составил 113,2 человека на 10 тысяч населения. При этом в 2010 этот показатель составлял 119,3 умерших на 10 тыс. живущих. Десять лет назад смертность в России выросла на фоне аномального жаркого лета.

Согласно анализу данных Росстата и Минздрава, смертность в текущем году в расчёте на 10 тыс. жителей увеличилась в 82 из 85 регионов страны по сравнению с 2019 годом. В 33 из 85 субъектов показатель, как и в целом по стране, оказался наивысшим за десятилетие. При этом отмечается, что в нескольких регионах повышенный уровень смертности нельзя объяснить пандемией. Это Татария, Ленинградская, Самарская, Рязанская и другие области и регионы. В связи с этим в Минздрав РФ и в другие профильные ведомства направлены запросы по этому поводу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность в России в текущем году выросла примерно на 10%. При этом она заверила, что официальная статистика смертности пациентов с COVID-19 в России соответствует действительности. Сокрытия данных не происходит.

Врач и телеведущий Александр Мясников в свою очередь подсчитал, что за девять месяцев 2019 года, то есть по состоянию на 1 октября, в России скончались 1 млн 350 тыс человек, в октябрём — около 1,5 млн человек. Если в 2020 году больше на 10%, это ещё 150 тыс. смертей, отметил врач. При этом от COVID-19 в России за десять месяцев умерли 42 тыс. человек, даже если принять, что во всех случаях именно новая инфекция была причиной смерти. Таким образом по его подсчётам получается, что за десять месяцев текущего года смертей от причин иных, чем коронавирус, стало больше на 108 тысяч.